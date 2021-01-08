Вони посягнули на нашу демократію: Дональд Трамп засудив штурм Капітолію

Президент США Дональд Трамп опублікував перше повідомлення в Twitter після блокування у соцмережі.

У зверненні до американського народу Трамп засудив штурм Капітолію у Вашингтоні, а також запевнив, що всіх причетних до нападу буде покарано.

Політик зауважив, що боровся, аби захистити американську демократію, а демонстранти посягнули на неї.

– Америка має залишатися країною закону та порядку. Демонстранти, які пішли штурмом на Капітолій, в першу чергу посягнули на американську демократію. Всі, хто порушив закон, повинні бути покарані.

Відповідаючи за закиди опонентів, Дональд Трамп наголосив, що передача влади відбудеться в призначений законом термін.

– Конгрес сертифікував результати, і нова адміністрація прийде до влади 20 січня. Тепер мій фокус уваги буде спрямовано на гладку та бездоганну передачу влади.

Також президент звернувся до своїх прихильників. Він подякував за шалену підтримку протягом років президентства та поділився планами на найближчий час.

– Бути президентом США та служити американському народу було найбільшою честю за все моє життя. Для усіх нас 2020 став роком викликів, однак після приходу нової адміністрації ми маємо згуртуватися так, як ніколи. Все тільки починається.

В кінці виступу Дональд Трамп висловив вже традиційні для республіканців побажання: God bless You, God bless America.