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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Підбурював людей до насильства: Байден відреагував на імпічмент Трампа

Новообраний президент США Джо Байден відреагував на рішення щодо імпічменту чинного голови держави Дональда Трампа. Демократ висловив надію, що Сенат впорається з проведенням відсторонення та затвердженням ключових посад.

 – Сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб вирішити свої конституційні обов’язки щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими нагальними справами нації.

Також Байден висловив свою позицію щодо штурму Капітолію – будівлю Конгресу США. За його словами, акцію протесту здійснили терористи та екстремісти, яких підбурював до цього Трамп.

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Імпічмент Трампа: спроба №2

13 січня Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала імпічмент Дональда Трампа – чинного президента. Його звинувачують у підбурюваннях громадян до насилля.

Після цього за рішення має проголосувати Сенат. Це уже друга спроба відсторонення республіканця – у 2019 році її було провалено.

Джерело: Джозеф Байден

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