Вибухи у Києві: над столицею помітили ворожий БпЛА, працювала ППО

Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч на середу, 16 липня. Над столицею помітили ворожий безпілотник.

Вибухи у Києві в ніч на 16 липня – які наслідки

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про вибухи у столиці вночі.

За його словами, над Києвом помітили ворожий безпілотний літальний апарат.

Зараз дивляться

Згодом Ткаченко розповів, що працюють сили протиповітряної оборони, тому закликав жителів Києва відійти якомога далі від вікон.

Перед вибухами у Києві Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА в напрямку столиці зі Сходу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.