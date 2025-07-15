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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Києві: над столицею помітили ворожий БпЛА, працювала ППО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч на середу, 16 липня. Над столицею помітили ворожий безпілотник.

Вибухи у Києві в ніч на 16 липня – які наслідки

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про вибухи у столиці вночі.

За його словами, над Києвом помітили ворожий безпілотний літальний апарат.

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Згодом Ткаченко розповів, що працюють сили протиповітряної оборони, тому закликав жителів Києва відійти якомога далі від вікон.

Перед вибухами у Києві Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА в напрямку столиці зі Сходу.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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