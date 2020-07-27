Німеччина проти повернення РФ до складу G7, причина – анексія Криму та війна на Донбасі, заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас.

За його словами, тільки від Росії залежить, чи відчиняться для неї ці двері.

– До тих пір я не бачу жодних шансів для повернення РФ, – зазначив німецький дипломат.

Маас також виступив проти ідеї президента США Дональда Трампа запросити Росію та інші країни на саміт G7.

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– G7 і G20 – два розумно скоординованих формати, нам не потрібні G11 або G12, – додав він.

Глава МЗС Німеччини запевнив, що вони ніколи не забували про те, чий Крим, тому що його країна не може зневажливо ставитися до того, яким шляхом у XXI столітті змінюються кордони в Європі.

До групи країн G7 входять США, Канада, Франція, Великобританія, Німеччина, Італія та Японія. РФ виключили у 2014 році після анексії Криму.

На початку червня президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Але кілька днів тому Сенат США підготував резолюцію проти її участі в G7.

Проти виступили також Канада і Великобританія.

Джерело: Rheinische Post