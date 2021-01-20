Камала Гарріс біографія віце-президента США

Перемога Джо Байдена на виборах президента США стала головною новиною світової преси.

Вибори 2020 року стали для США історичними, не тільки тому, що відбулися в період пандемії, а й тому, що вперше посаду віце-президента обійме жінка – Камала Гарріс. Такий тандем був логічно визначений, оскільки саме Гарріс принесла Байденові додаткову прихильність американців.

– Маленький крок для жінки, але великий поступ для людства, – так американці ознаменували перемогу Гарріс.

Що відомо про цю амбітну жінку та яким було її життя на шляху до віце-президентства, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Родом з дитинства

Батьки Камали Гарріс були іммігрантами. Мати перебралася в Сполучені Штати у 19 років, щоб вивчати біологію у Каліфорнійському університеті. Там же вивчав економіку батько Камали – виходець з Ямайки.

Коли дівчинці виповнилося сім років, її батьки розлучилися. Камала залишилася жити з мамою.

– Моя мати часто говорила: Не сидіть і не нарікайте, зробіть що-небудь! Вона добре розуміла, що виховує двох темношкірих доньок, і хотіла, щоб ми виросли впевненими в собі, гордими темношкірими жінками, – писала Гарріс у своїй автобіографії The Truth We Hold.

Під час публічних виступів вона часто розповідає про своє минуле і дуже трепетно ставиться до афроамериканської культури.

Завжди перша

У 2003 році Камала Гарріс стала першою афроамериканкою на посаді окружного прокурора Сан-Франциско.

У 2010 році – першою жінкою на посаді прокурора штату Каліфорнія, а вже в 2016 році вона потрапила у Сенат, ставши в XXI столітті першою афроамериканкою у верхній палаті, та другою – в історії.

В січні 2019 року Гарріс оголосила про готовність боротися за звання першої жінки-президента Сполучених Штатів.

Але виявилося, що у рішучої кандидатки набралося достатньо опонентів на обох полюсах політичного спектру. Республіканці наголошували на емігрантському походженні, а демократи пригадали Камалі суперечливу діяльність на посаді прокурора штату:

байдужість до поліцейського насильства і переповненості в’язниць;

проведені з порушеннями розслідування;

численні вироки за злочини, пов’язані з марихуаною, яку Камала, за її словами, теж курила у коледжі, і тому пропонувала повністю легалізувати її.

Потім політик зняла свою кандидатуру з виборчих перегонів і публічно підтримала Джо Байдена. А вже в серпні 2020 року він обрав її кандидатом на посаду віце-президента.

Упродовж своєї передвиборчої кампанії Камала Гарріс засуджувала російську агресію.

– Я продовжу підтримувати Україну і забезпечу чітку позицію США у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, – заявила Камала Гарріс.

Також за її словами, незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової.

Суміш прокурора і ліберала

Молодість і початок кар’єри Гарріс припали на той час, коли в американській політиці десятиліттями домінували республіканці.

Робота в сенаті зробила Камалу ще більш суперечливим і цікавим гравцем в американській політиці. За чотири роки, проведені в палаті, вона прославилася на всю країну завдяки змішуванню двох граней своєї особистостей – прокурора і ліберала.

Вона частіше за інших голосувала проти пропозицій республіканців і зухвало поводилася з чиновниками Трампа.

На слуханнях щодо затвердження кандидатури Бретта Кавано, якого звинувачували в сексуальних домаганнях, на посаду члена Верховного суду вона з такою наполегливістю допитувала його, що Трамп назвав її “злісною, жахливою жінкою”.

Ми це зробили, Джо!

Відео з емоційною реакцією Камали Гарріс на результати голосування підкорило серця мільйонів людей в усьому світі.

– Ми зробили це, Джо. Ти будеш наступним президентом Сполучених Штатів!

Я не стану останньою

За кілька годин вона виступила з посланням до нації, де говорила про боротьбу за права жінок.

– Я думаю про покоління жінок – темношкірих, азіаток, білих, латиноамериканок і корінних американок, які роками прокладали шлях до цього моменту. Ці жінки боролися і багато чим жертвували заради рівності, свободи і справедливості для всіх, зокрема темношкірих жінок, на яких надто мало звертають уваги, але які так часто доводять, що вони є основою нашої демократії. Хоч я і буду першою жінкою на цій посаді, я не стану останньою. Тому що кожна маленька дівчинка, яка дивиться на нас сьогодні, знає, що це країна можливостей.

Гарріс пообіцяла викорінити дискримінацію в США, а також зайнятися проблемами захисту клімату.

Камала – третя жінка в історії США, яка претендувала на пост віце-президента. До неї були Джеральдін Ферраро в 1984 році і Сара Пейлін у 2008, але обидві програли опонентам.

Зустрічають по одежі

Камала Гарріс обожнює кеди і навіть на передвиборчих мітингах виступала в Converse.

– У мене ціла колекція моделей Chuck Taylor: є чорні шкіряні, білі, без шнурків, зі шнурками, кеди, які я вдягаю в спеку, кеди, які я ношу в холодну погоду і ті, що пасують до брючного костюму.







Обрана віце-президент США: хто така Камала Гарріс і чому її призначення історичне / 2 фотографии

А ось брючні костюми Камала Гарріс полюбила ще під час навчання в Говардському університеті. Тоді вона носила коротку стрижку та вкорочені жакети з об’ємними плечима.

Навіть вибираючи одяг, Камала не забуває про емігрантів. Для офіційної промови, після попереднього оголошення результатів підрахунку голосів, вона вдягла брючний костюм Carolina Herrera.

Цю знакову для американської моди марку заснувала емігрантка з Венесуели Кароліна Еррера, яка також одягала Жаклін Кеннеді.







Обрана віце-президент США: хто така Камала Гарріс і чому її призначення історичне / 2 фотографии

В американських медіа побутує думка, що Джо Байден дуже виснажився під час виборчої кампанії і ймовірно не зможе керувати США до кінця терміну. Це аргументують тим, що йому уже 77 років і він має хронічні недуги.

А отже в разі потреби Гарріс може зайняти його місце та вперше в історії країни стати жінкою на найвищому щаблі влади.