78-річний Джозеф Байден став найбільш старшим за віком главою Білого дому. Поклавши руку на Біблію, він зачитав присягу, у якій поклявся захищати Конституцію США.

У своїй промові після присяги Байден сказав, що день інавгурації став святом демократії, а воля народу була почута.

Повний текст промови Джо Байдена:

Головний суддя Робертс, віце-президент Гарріс, спікер Пелосі, лідер Шумер, лідер МакКоннелл, віце-президент Пенс, мої шановні гості, мої співгромадяни-американці:

– Це день Америки. Це день демократії, день історії та надії, день оновлення та рішучості через горнило для століть. Америка була заново випробувана, і Америка піднялася на боротьбу. Сьогодні ми святкуємо тріумф не кандидата, а справи, справи демократії. Народ, воля народу була почута, і воля народу була визнана.

Ми знову дізналися, що демократія безцінна. Демократія тендітна. І в цей час, друзі мої, демократія восторжествувала.

Тому зараз на цій священній землі, де лише кілька днів тому насильство прагнуло похитнути сам фундамент Капітолія. Ми зібралися як одна нація, під Богом, неподільні, щоб здійснити мирну передачу влади, як це було більше двох століть тому.

Заглядаючи вперед на нашому унікальному американському шляху, ми невгамовні, сміливі, оптимістичні і націлені на націю, якої, як ми знаємо, ми можемо і повинні бути.

– Я дякую моїм попередників обох сторін за їх присутність тут сьогодні. Я дякую їм від щирого серця. І я знаю стійкість нашої Конституції і силу, силу нашої нації, як і президент Картер, з яким я говорив вчора ввечері і який не може бути з нами сьогодні, але якого ми вітаємо за те, що він прослужив нам все життя. Я тільки що дав священну клятву кожному з цих патріотів. Присягу, вперше наведену до присяги Джорджем Вашингтоном. Але американська історія залежить не від когось із нас, а від усіх нас. Від нас, людей, які шукають більш досконалого Союзу.

Це велика нація. Ми хороші люди. І протягом століть пройшли через шторм, ми зайшли так далеко. Але нам ще далеко.

Ми будемо рухатися вперед зі швидкістю і терміновістю, тому що нам треба багато чого зробити в цю зиму небезпек і значних можливостей. Багато що потрібно відремонтувати, багато відновити, багато вилікувати, багато побудувати і багато виграти.

Не так багато народів у світовій історії стикалися стояли перед такими викликами і в такі часи, як ми стоїмо. Вірус, який завдає шкоди цілим країнам. За один рік він забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу Світову Війну.

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Втрачено мільйони робочих місць. Сотні тисяч підприємств закрилися. Але століття нашої історії підштовхують нас уперед. І поразок більше не буде. Бажання вижити підказує нам, що нині ми не можему мати чіткішого уявлення про те, що потрібно робити. Ми маємо протистояти викликам і ми маємо завдати поразки тим викликам, які стоять перед нами.

Для того, щоб відновити душу і забезпечити майбутнє Америки, потрібно набагато більше, ніж слова. Для цього необхідно саме невловиме з усього, що є в демократії: Єдність. Єдність.

У січні 1863 року Авраам Лінкольн підписав Декларацію. Коли він поставив ручку на папір, президент сказав:

– Якщо моє ім’я коли-небудь увійде в історію, то це буде для цього акту, і вся моя душа в ньому.

І вся моя душа сьогодні в ньому. Зібрати Америку докупи, об’єднати наш народ, об’єднати нашу націю. І я прошу кожного американку й американця приєднатися до мене в цій справі.

Об’єднатися для боротьби з ворогами, з якими ми стикаємося: гнівом, обуренням і ненавистю, екстремізмом, беззаконням, насильством, хворобами, безробітних і безнадією. Об’єднавшись, ми зможемо творити великі справи, важливі речі. Ми можемо виправити помилки. Ми можемо змусити людей працювати на хорошій роботі. Ми можемо навчати наших дітей в безпечних школах. Ми можемо подолати смертельний вірус. Ми можемо винагороджувати роботу і відновлювати середній клас і зробити здоров’я безпечним для всіх. Ми можемо забезпечити расову справедливість і ми можемо знову зробити Америку провідною силою добра в світі.

Я знаю, що в наші дні розмови про єдність можуть звучати для деяких як дурні фантазії. Я знаю, що сили, які поділяють нас, глибокі, і вони реальні.

Але я також знаю, що вони не нові. Наша історія – це постійна боротьба між американським ідеалом, що всі ми створені рівними, і суворою, потворною реальністю, що расизм, нативізм, страх, демонізація давно розірвали нас на частини.

Ця боротьба вічна, і перемога ніколи не гарантована. Через громадянську війну, Велику депресію, світову війну, 11 вересня. Завдяки боротьбі, жертвам і невдач, наші кращі ангели завжди перемагали.

У кожен з цих моментів, досить нас, досить нас, зібралися разом, щоб нести всіх нас вперед. І ми можемо зробити це зараз. Історія, віра і розум вказують шлях, шлях єднання. Ми можемо бачити один одного не як вороги, а як сусіди. Ми можемо ставитися один до одного з гідністю і повагою.

– Ми можемо об’єднати зусилля, зупинити крики і знизити температуру. Бо без єдності немає спокою, тільки гіркота і лють. Ніякого прогресу, тільки виснажливе обурення. Немає нації, тільки стан хаосу. Це наш історичний момент кризи і виклику, а єдність – це шлях вперед. І ми повинні зустріти цей момент, як Сполучені Штати Америки. Якщо ми це зробимо, я гарантую, що ми не потерпимо невдачу. Ми ніколи, ніколи, ніколи не терпіли невдачі в Америці, коли діяли разом.

І тому сьогодні, у цей час, у цьому місці, давайте почнемо все заново. Давайте почнемо знову слухати один одного, чути один одного, бачити один одного, виявляти повагу один до одного. Політика не повинна бути бурхливим вогнем, що руйнує все на своєму шляху.

Кожна розбіжність не повинна бути приводом для тотальної війни. І ми повинні відкидати культуру, в якій самі факти маніпулюють і навіть вигадуються.

Мої співвітчизники-американці, ми повинні відрізнятися від цього. Америка повинна бути краще цього. І я вірю, що Америка набагато краще, ніж це. Просто подивіться навколо. Тут ми стоїмо в тіні купола Капітолія, як уже згадувалося раніше, завершеного на тлі Громадянської війни, коли сам союз буквально висів на волоску.

І все ж ми витримали. Ми перемогли. Тут ми стоїмо і дивимося на Великий торговий центр, де доктор Кінг говорив про свою мрію. Тут ми стоїмо, де 108 років тому, на іншій інавгурації, тисячі протестувальників намагалися заблокувати хоробрих жінок, що марширують за право голосу. І сьогодні ми відзначаємо приведення до присяги першої в історії жінки, обраної на національний пост, віце-президента Камали Гарріс. Не кажіть мені, що все не може змінитися.

– Тут ми стоїмо навпроти Потомаку, навпроти Арлінгтонського цвинтаря, де у вічному спокої покояться герої, які віддали останню повну міру відданості. І тут ми стоїмо буквально через кілька днів після того, як бунтівна юрба подумала, що вони можуть використовувати насильство, щоб змусити замовкнути волю народу, зупинити роботу нашої демократії, вигнати нас з цієї священної землі. Цього не сталося. Цього ніколи не станеться. Не сьогодні. Не завтра. Ніколи. Ніколи!

Для всіх, хто підтримував нашу кампанію, я смиренний вірою, яку ти вклав в нас. Всім тим, хто нас не підтримував, дозвольте мені сказати ось що: Вислухайте мене, коли ми будемо рухатися вперед. Відміряйте мене і моє серце. Якщо ви все ще не згодні, нехай буде так. Це демократія. Це Америка. Право на мирне незгоду в гвардії нашої республіки – це, мабуть, найбільша сила нашої нації. Однак, почувши мене ясно, розбіжності не повинні призводити до роз’єднання.

І я клянусь вам, що стану президентом для всіх американців. Для всіх американців. І я обіцяю, що буду боротися за тих, хто мене не підтримував, так само сильно, як і за тих, хто мене підтримував.

Багато століть тому святий Августин, святий в моїй церкви, писав, що народ – це люди, які визначаються загальними об’єктами його любові. Визначається загальними об’єктами їхньої любові. Які загальні предмети ми, американці, любимо? Що визначає нас як американців? Думаю, ми знаємо. Можливості. Безпека. Свобода. Гідність. Повага. Честь. І так, правда. Останні тижні і місяці піднесли нам болісний урок. Є правда і є брехня. Брехня, яку говорять задля влади та прибутку. І у кожного з нас є борг і відповідальність, як у громадян, як у американців, і особливо як у лідерів, лідерів, які взяли на себе зобов’язання поважати нашу Конституцію і захищати нашу націю, захищати правду і перемагати брехню.

– Послухайте, я розумію, що багато хто з моїх співвітчизників-американців дивляться в майбутнє з острахом і трепетом. Я розумію, що вони турбуються про свою роботу. Я розумію, що вони, як і мій батько, лежать в ліжку, втупившись вночі на стелю і запитуючи, чи можу я зберегти своє здоров’я? Чи можу я заплатити по іпотеці? Думаючи про їхні сім’ї. Про те, що буде далі. Я обіцяю вам – я розумію. Але відповідь – не у тому, щоб закриватися, відступати в конкуруючі угрупування, не довіряти тим, хто не схожий на тебе. Та не у тому, щоб поклонятися таким як ти. Або не отримувати їх новини з тих же джерел, що і ти.

Ми повинні покласти край цій нецивілізованої війні, яка йде червоним кольором проти синього. Сільське проти міського, консервативність проти ліберальності. Ми можемо зробити це, якщо відкриємо наші душі, замість того, щоб робити запеклими наші серця. Якщо ми виявимо трохи терпимості і смирення, і якщо ми готові встати на місце іншої людини. Моя мама казала: На хвилинку, стань на місце інших людей.

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Тому що ось у чому суть життя: немає ніякого обліку того, що доля буде з тобою робити. Бувають дні, коли тобі потрібна допомога, бувають дні, коли нас закликають протягнути руку допомоги. Так і має бути. Це те, що ми робимо один для одного. І якщо ми будемо такими, то наша країна буде сильнішою, процвітати, бути готовою до майбутнього, і ми все одно можемо не погодитися.

Мої співвітчизники-американці, в роботі, яка нас чекає, ми будемо мати потребу один в одному. Нам потрібні всі сили, щоб витримати цю темну зиму. Ми вступаємо в те, що може бути найважчим і смертоносним періодом вірусу. Ми повинні відкинути політику і нарешті зіткнутися з цією пандемією як одна нація. Як об’єднана нація. І я обіцяю вам це, як сказано в Біблії, ми можемо витримати ніч, але радість приходить вранці. Ми пройдемо через це разом! Разом!

Послухайте, люди добрі, всі мої колеги, з якими я служив в Палаті і Сенаті, ми всі розуміємо, що світ дивиться, дивиться на всіх нас сьогодні. Так що ось моє послання тим, хто за нашими кордонами: Америка пройшла випробування, і ми вийшли сильніше. Ми відновимо наші союзи і знову будемо взаємодіяти зі світом. Не для того, щоб зустріти вчорашні виклики, а для сьогоднішніх і завтрашніх викликів.

І ми будемо вести за собою не тільки на прикладі нашої сили, а й силою нашого прикладу. Ми будемо сильним і надійним партнером у справі миру, прогресу і безпеки. Послухайте, ви всі знаєте, що ми пройшли через багато в цій країні. І мій перший виступ на посаді президента, я хотів би попросити вас приєднатися до мене в хвилину мовчазною молитви, згадати всіх тих, кого ми втратили в цьому році через пандемію, тих 400 000 американців, мам, тат, чоловіків, дружин, синів , дочок, друзів, сусідів і товаришів по службі.

Ми надамо їм честь, ставши народом і нацією, якими, як ми знаємо, ми можемо і повинні бути. Тому прошу вас, давайте вимовимо мовчазну молитву за тих, хто віддав свої життя і тих, хто залишився позаду, і за нашу країну. Амінь.

Люди добрі, зараз час випробувань. Ми стикаємося з нападом на нашу демократію і на правду. Розлючений вірус. Зростаюча нерівність. Жало системного расизму. Кліматична криза. Роль Америки в світі. Будь-що з цього буде достатньо, щоб кинути нам серйозний виклик, але факт в тому, що ми стикаємося з усіма ними одночасно, накладаючи націю один з найсерйозніших обов’язків, які у нас були. Тепер ми піддамося випробуваньням. Ми збираємося зробити крок вперед. Прийшов час для сміливості, адже так багато належить зробити. І це точно: я обіцяю вам, нас судитимуть, вас і мене, по тому, як ми впораємося з цими каскадними кризами нашої епохи.

Ми піднімемося до цієї нагоди, питання в тому, чи впораємося ми з цим рідкісним і важким часом? Чи виконаємо свої зобов’язання і чи передамо новий, кращий світ нашим дітям? Я вважаю, що ми повинні. Упевнений, що і ви теж. Я вірю, що так і буде. І коли ми це зробимо, ми напишемо наступну велику главу в історії Сполучених Штатів Америки, американську історію. Історія, яка може звучати як пісня, яка багато значить для мене.

Вона називається Американський гімн. І є один куплет, який виділяється, в решті-решт, для мене, і він звучить ось так:

– Робота і молитви століття привели нас до того, що буде нашою спадщиною, що скажуть наші діти? Дайте мені знати в серці моєму, коли мої дні закінчаться. Америка, Америка, я віддав тобі все, що міг.

Давайте додамо, додамо нашу власну роботу і молитви до розгортається історії нашого великого народу. Якщо ми зробимо це, то коли наші дні пройдуть, наші діти і діти наших дітей скажуть про нас:

– Вони віддали все, що могли, вони виконали свій обов’язок, вони зцілили зломлену землю.

Мої співвітчизники, американці, я закінчую сьогодні там, звідки почав, зі священною клятви перед Богом і всіма вами: Я даю вам слово. Я завжди буду з вами на рівних. Я буду захищати Конституцію. Я буду захищати нашу демократію. Я буду захищати Америку. І я дам всім, всім вам, зберегти все, що я роблю на вашій службі, думаючи не про владу, а про можливості. Чи не про особисті інтереси, а про суспільне благо.

І разом ми напишемо американську історію надії, а не страху. Про єдність, а не про поділ. Світла, а не темряви. Історію порядності та гідності. Любові і зцілення. Величі і добра. Нехай це буде історія, яка спрямовує нас. Історія, яка нас надихає, і історія, яка розповідає про те, як ми відповідали на поклик історії. Ми зустріли момент. Демократія і надія, правда і справедливість не померли в нашому чергуванні, а процвітали. Що Америка здобула свободу у себе вдома і знову стала маяком для всього світу. Це те, чим ми зобов’язані нашим предкам, один одному і наступним поколінням.

Тому ми цілеспрямовано і рішуче звертаємося до тих завдань нашого часу, які підтримуються вірою, проваджені переконаннями і віддані один одному і країні, яку ми любимо всім серцем. Нехай Бог благословить Америку і захистить наші війська. Дякую тобі, Америка.