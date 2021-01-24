23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі. За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

Під час протестів ОМОНівці гамселили протестувальників, аргументуючи це тим, що акція протесту не погоджена з владою, а отже відбувається “протизаконнно”. Увесь світ спостерігав за тим, як люди, чия професія покликана охороняти людське право, знищували його. Право втратило охоронців.

Факти ICTV оглянули іноземну проесу, аби зрозуміти, як демократичний світ відреагував на таке жорстоке порушення прав людини.

Реакція Держдепу США

Офіційний Вашингтон засудив застосування сили проти мітингувальників та журналістів під час антиурядових акцій.

– Тривалі зусилля російської влади для придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу висловлення поглядів, арешт опозиціонера Олексія Навального та придушення наступних акцій є тривожними свідченнями подальших обмежень основних свобод та громадянського суспільства.

У заяві від імені представника держдепу Неда Прайса зазначається – США закликає російську владу звільнити затриманих та “негайно і безумовно” випустити на свободу Олексія Навального.

The New York Times вийшов із заголовком:

– Протести за Навального прокотилися усією Росією та кинули виклик Путіну.

Видання зазначило, що протести пройшли у 109 містах та низці часових поясів, що свідчить про загальнонаціональну втому від корумпованого політичного устрою, яким керує президент РФ Володимир Путін.

CNN зробило акцент на тому, що під час протестів на підтримку Навального силовики затримали тисячі росіян та дружину опозиціонера Юлію Навальну.

Британське видання TheGuardian також наголосило на жорстоких затриманнях людей, які вийшли висловити свою незгоду з арештом Навального.

Американська газета Washington Post пише, що 23 січня у Росії відбулась масова демонстрація непокори президенту Володимиру Путіну та його репресивному знищенню тих, хто кидає виклик владі.

BBC у своєму матеріалі окремим підзаголовком винесли гасло протестувальників “я втомився боятися”. Крім того, видання наголосило на масштабності протесту та побитті людей.

– Я прийшов не тільки за себе та Навального, але й за свого сина, оскільки в цієї країни немає майбутнього, – наводить слова 53-річного москвича, видання ВВС.

Польська Gazeta Wyborcza пише, що у сотні міст десятки тисяч людей вийшли на захист інтересів Олексія Навального.

Чому росіяни вийшли на протест?

17 січня опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. По прильоту його одразу арештували.

Наступного дня його команда опублікувала фільм-розслідування про палац Путіна, де на початку ролика звучав заклик вийти на вулиці у суботу, 23 січня, аби висловити своє обурення діями влади.

Станом на ранок 24 січня розслідування переглянуло понад 77 млн людей. Крім того, воно містить англійські субтитри, що значно збільшило кількість охопленої аудиторії.

Фото: TUT.BY