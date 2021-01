У столиці Індії почалися зіткнення фермерів та поліції

У столиці Індії тривають масові протести на тракторах – тамтешні фермери вже два місяці протестують проти нових законів щодо вільного ринку торгівлі та називають їх чорними та смертним вироком.

На День республіки Індії, 26 січня, протести набрали нових оборотів. Фермери, озброївшись кийками вступили у сутички із поліцією, яка застосували проти них сльозогінний газ. Також протестувальники на тракторах таранили поліцейські автобуси.

Відомо про одну жертву під час протестів. Один з фермерів загинув після того, як його трактор перекинувся після невдалого тарану на поліцейський автобус.

Tractors ramming into DTC public buses in New Delhi. This is bizarre. pic.twitter.com/tQo1BEANm5

Згодом мітингувальники прорвалися через поліцейські барикади та увійшли на територію історичної цитаделі Делі Червоний форт. Вони вилізли на стіни форту, зняли національний стяг Індії та встановили свій. Зранку прапор Індії під час святкової церемонії з нагоди Дня республіки підняв прем’єр-міністр країни Нарендрой Моді.

LIVE | Protesting farmers enter Red Fort, many more are on their way to the historic site, reports NDTV’s Saurabh Shukla #FarmersProtest pic.twitter.com/AFbOOq3AU5

— NDTV (@ndtv) January 26, 2021