У столиці Індії почалися зіткнення фермерів та поліції

У столиці Індії тривають масові протести на тракторах – тамтешні фермери вже два місяці протестують проти нових законів щодо вільного ринку торгівлі та називають їх чорними та смертним вироком.

На День республіки Індії, 26 січня, протести набрали нових оборотів. Фермери, озброївшись кийками вступили у сутички із поліцією, яка застосували проти них сльозогінний газ. Також протестувальники на тракторах таранили поліцейські автобуси.

Відомо про одну жертву під час протестів. Один з фермерів загинув після того, як його трактор перекинувся після невдалого тарану на поліцейський автобус.

Tractors ramming into DTC public buses in New Delhi. This is bizarre. pic.twitter.com/tQo1BEANm5 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 26, 2021

Згодом мітингувальники прорвалися через поліцейські барикади та увійшли на територію історичної цитаделі Делі Червоний форт. Вони вилізли на стіни форту, зняли національний стяг Індії та встановили свій. Зранку прапор Індії під час святкової церемонії з нагоди Дня республіки підняв прем’єр-міністр країни Нарендрой Моді.

LIVE | Protesting farmers enter Red Fort, many more are on their way to the historic site, reports NDTV’s Saurabh Shukla #FarmersProtest pic.twitter.com/AFbOOq3AU5 — NDTV (@ndtv) January 26, 2021

Згодом стало відомо, що поліції вдалося відтіснити мітингувальників від форту.

Точна кількість учасників протестів в Індії — невідома. Низка ЗМІ зазначили, що у мітингах взяли участь сотні тисяч осіб, не вказуючи точної кількості.

Через протести в деяких районах Делі не працює інтернет та закриті станції метро.

यह कोई पहली बार नहीं है। जिनकी मेमोरी ख़राब नहीं है उन्हें याद होगा कि राष्ट्रपति भवन पर निर्भया मामले के बाद यह आंदोलन हुआ था। इससे लोकतंत्र ख़त्म नहीं हो गया। भारतीय लोकतंत्र के दीमक सत्ता के बाहर नहीं, अंदर हैं। जनता से जनतंत्र को कभी ख़तरा नहीं होता। वे तो लौट जाएँगे। pic.twitter.com/Ki5UMsQQNW — Dilip Mandal (@Profdilipmandal) January 26, 2021

Понад 40% населення Індії працюють у сільському господарстві, але ця галузь найбільше страждає від бідності, бо фермери змушені продавати свої врожаї за одну рупію (1 рупія – $0,014). Рівень самогубства серед фермерів в Індії – один із найвищих у світі.

Фермери кажуть, що їхнє складне становище ігнорувалося десятиліттями, а також, що зміни, що спрямовані на залучення приватних інвестицій у сільське господарство лише ускладнить їхнє становище.

Протестувальники вимагають повного скасування законів. Поки дев’ять етапів переговорів не досягли згоди. Це питання вирішуватиметься у Верховному суді, який призупинив дію законів та створив спеціальний комітет, який повинен врегулювати складне становище. Водночас, лідери фермерського руху заявили, що не будуть співпрацювати з комітетом та звинуватили комісію у підтримці Моді.

Штурм Червоного форту викликав обурення політиків, які підтримували акцію фермерів. Амаріндер Сінгх, головний міністр Пенджабу, закликав фермерів залишити Делі.

— Шокуючі сцени в Делі. Насильство є неприйнятним, – написав він у Twitter.

Самюкта Кісан Морча, який представляє понад 40 профспілок фермерів, також засудив тих, хто брав участь у сутичках.