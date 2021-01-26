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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У столиці Індії почалися зіткнення фермерів та поліції

У столиці Індії тривають масові протести на тракторах – тамтешні фермери вже два місяці протестують проти нових законів щодо вільного ринку торгівлі та називають їх чорними та смертним вироком.

Протесты в Индии

На День республіки Індії, 26 січня, протести набрали нових оборотів. Фермери, озброївшись кийками вступили у сутички із поліцією, яка застосували проти них сльозогінний газ. Також протестувальники на тракторах таранили поліцейські автобуси.

Відомо про одну жертву під час протестів. Один з фермерів загинув після того, як його трактор перекинувся після невдалого тарану на поліцейський автобус.

Згодом мітингувальники прорвалися через поліцейські барикади та увійшли на територію історичної цитаделі Делі Червоний форт. Вони вилізли на стіни форту, зняли національний стяг Індії та встановили свій. Зранку прапор Індії під час святкової церемонії з нагоди Дня республіки підняв прем’єр-міністр країни Нарендрой Моді.

Згодом стало відомо, що поліції вдалося відтіснити мітингувальників від форту.

Точна кількість учасників протестів в Індії — невідома. Низка ЗМІ зазначили, що у мітингах взяли участь сотні тисяч осіб, не вказуючи точної кількості.

Через протести в деяких районах Делі не працює інтернет та закриті станції метро.

Понад 40% населення Індії працюють у сільському господарстві, але ця галузь найбільше страждає від бідності, бо фермери змушені продавати свої врожаї за одну рупію (1 рупія – $0,014). Рівень самогубства серед фермерів в Індії – один із найвищих у світі.

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Фермери кажуть, що їхнє складне становище ігнорувалося десятиліттями, а також, що зміни, що спрямовані на залучення приватних інвестицій у сільське господарство лише ускладнить їхнє становище.

Протестувальники вимагають повного скасування законів. Поки дев’ять етапів переговорів не досягли згоди. Це питання вирішуватиметься у Верховному суді, який призупинив дію законів та створив спеціальний комітет, який повинен врегулювати складне становище. Водночас, лідери фермерського руху заявили, що не будуть співпрацювати з комітетом та звинуватили комісію у підтримці Моді.

Штурм Червоного форту викликав обурення політиків, які підтримували акцію фермерів. Амаріндер Сінгх, головний міністр Пенджабу, закликав фермерів залишити Делі.

— Шокуючі сцени в Делі. Насильство є неприйнятним, – написав він у Twitter.

Самюкта Кісан Морча, який представляє понад 40 профспілок фермерів, також засудив тих, хто брав участь у сутичках.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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