В столице Индии начались столкновения фермеров и полиции

В столице Индии продолжаются массовые протесты на тракторах — местные фермеры уже два месяца протестуют против новых законов о свободном рынке торговли и называют их черными и смертным приговором.

В День республики Индии, 26 января, протесты набрали новых оборотов. Фермеры, вооружившись дубинками вступили в столкновения с полицией, которая применили против них слезоточивый газ. Также протестующие на тракторах таранили полицейские автобусы.

Известно об одной жертве во время протестов. Один из фермеров погиб после того, как его трактор перевернулся после неудачного тарана на полицейский автобус.

Tractors ramming into DTC public buses in New Delhi. This is bizarre. pic.twitter.com/tQo1BEANm5

Впоследствии митингующие прорвались через полицейские баррикады и вошли на территории исторической цитадели Дели Красный форт. Они вылезли на стены форта, сняли национальный флаг Индии и установили свой. Утром флаг Индии во время праздничной церемонии по случаю Дня республики поднял премьер-министр страны Нарендрой Моди.

LIVE | Protesting farmers enter Red Fort, many more are on their way to the historic site, reports NDTV’s Saurabh Shukla #FarmersProtest pic.twitter.com/AFbOOq3AU5

— NDTV (@ndtv) January 26, 2021