В столице Индии начались столкновения фермеров и полиции

В столице Индии продолжаются массовые протесты на тракторах — местные фермеры уже два месяца протестуют против новых законов о свободном рынке торговли и называют их черными и смертным приговором.

В День республики Индии, 26 января, протесты набрали новых оборотов. Фермеры, вооружившись дубинками вступили в столкновения с полицией, которая применили против них слезоточивый газ. Также протестующие на тракторах таранили полицейские автобусы.

Известно об одной жертве во время протестов. Один из фермеров погиб после того, как его трактор перевернулся после неудачного тарана на полицейский автобус.

Tractors ramming into DTC public buses in New Delhi. This is bizarre. pic.twitter.com/tQo1BEANm5 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 26, 2021

Впоследствии митингующие прорвались через полицейские баррикады и вошли на территории исторической цитадели Дели Красный форт. Они вылезли на стены форта, сняли национальный флаг Индии и установили свой. Утром флаг Индии во время праздничной церемонии по случаю Дня республики поднял премьер-министр страны Нарендрой Моди.

LIVE | Protesting farmers enter Red Fort, many more are on their way to the historic site, reports NDTV’s Saurabh Shukla #FarmersProtest pic.twitter.com/AFbOOq3AU5 — NDTV (@ndtv) January 26, 2021

Впоследствии стало известно, что полиции удалось оттеснить митингующих от форта.

Точное количество участников протестов в Индии — неизвестно. Ряд СМИ отметили, что в митингах приняли участие сотни тысяч человек, не указывая точное количество.

Из-за протестов в некоторых районах Дели не работает интернет и закрыты станции метро.

यह कोई पहली बार नहीं है। जिनकी मेमोरी ख़राब नहीं है उन्हें याद होगा कि राष्ट्रपति भवन पर निर्भया मामले के बाद यह आंदोलन हुआ था। इससे लोकतंत्र ख़त्म नहीं हो गया। भारतीय लोकतंत्र के दीमक सत्ता के बाहर नहीं, अंदर हैं। जनता से जनतंत्र को कभी ख़तरा नहीं होता। वे तो लौट जाएँगे। pic.twitter.com/Ki5UMsQQNW — Dilip Mandal (@Profdilipmandal) January 26, 2021

Более 40% населения Индии работают в сельском хозяйстве, но эта отрасль больше всего страдает от бедности, потому что фермеры вынуждены продавать свои урожаи за одну рупию (1 рупия — $0,014). Уровень самоубийства среди фермеров в Индии — один из самых высоких в мире.

Фермеры говорят, что их сложное положение игнорировалось десятилетиями, а также, что изменения, направленные на привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство только усложнит их положение.

Протестующие требуют полной отмены законов. Пока девять этапов переговоров не достигли согласия. Этот вопрос будет решаться в Верховном суде, который приостановил действие законов и создал специальный комитет, который должен урегулировать сложное положение. В то же время, лидеры фермерского движения заявили, что не будут сотрудничать с комитетом и обвинили комиссию в поддержке Моди.

Штурм Красного форта вызвал возмущение политиков, которые поддерживали акцию фермеров. Амариндер Сингх, главный министр Пенджаба, призвал фермеров покинуть Дели.

— Шокирующие сцены в Дели. Насилие неприемлемо, — написал он в Twitter.

Самюкта Кисан Морча, представляющий более 40 профсоюзов фермеров, также осудил тех, кто участвовал в столкновениях.