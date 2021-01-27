Президент Молдови Майя Санду запропонувала колишньому міністру фінансів Наталі Гаврилице очолити уряд.

– Вона професіонал, який заслуговує на довіру, – охарактеризувала потенційного прем’єра Санду.

Згідно з чинним законодавством, у кандидата в прем’єр-міністри Молдови є 15 діб, щоб подати на затвердження парламенту склад і програму роботи уряду.

Санду доручила, щоб основою програми Гаврилице стала боротьба з корупцією та економічний розвиток.

Майя Санду відвідала Україну

У січні новообраний президент Молдови Майя Санду відвідала Україну.

Президент України Володимир Зеленський домовився із очільником Молдови про створення Президентської ради для вирішення спільних завдань України та Молдови.

Країни планують посилити співпрацю в економічній сфері, спільно боротися з контрабандою на кордоні, а також вести переговори з ЄС щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

Джерело: NewsMaker