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Анастасія Дячкіна |

Байден закликав не затягувати з імпічментом Трампа

Новообраний президент США Джо Байден закликав більшість в Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Дональда Трампа.

Байден закликав не затягувати з імпічментом Трампа

– Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту екс-президенту Трампу є чітким: нехай він буде короткочасним, не можна дозволити зірвати порядок денний, – повідомляє видання The Hill.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї імпічменту Трампа, хоча і не заважав цього процесу.

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Байден сумнівається в успіху процедури імпічменту Трампа - CNN

Він завжди усвідомлював ризики, що судові слухання у Сенаті у справі Трампа будуть заважати процесам призначення посадових осіб в нову адміністрацію.

Імпічмент Трампу

Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Джерело: The Hill

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