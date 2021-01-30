Новообраний президент США Джо Байден закликав більшість в Сенаті не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Дональда Трампа.

– Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту екс-президенту Трампу є чітким: нехай він буде короткочасним, не можна дозволити зірвати порядок денний, – повідомляє видання The Hill.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї імпічменту Трампа, хоча і не заважав цього процесу.

Він завжди усвідомлював ризики, що судові слухання у Сенаті у справі Трампа будуть заважати процесам призначення посадових осіб в нову адміністрацію.

Імпічмент Трампу

Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Сенат США не визнав неконституційним імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.