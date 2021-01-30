Іран ввів обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Європи

Іран ввів обов’язковий двотижневий карантин для тих громадян, які прибувають з країн Європи.
Також усі, хто прибуває в Іран, зокрема з сусідніх країн, повинні здати тест на коронавірус.
Такі нововведення пов’язані із помітним погіршенням епідситуації у країнах Європи.
На цьому тижні в Ірані продовжили обмеження на перельоти з Великої Британії через опасіння епідемії британського штаму коронавірусу.
Обмеження діють щонайменше до 18 лютого. Водночас, в самій країні вже зафіксували сім випадків захворювання.
Загалом в Ірані із початку пандемії виявлено більше 1,4 мільйона випадків зараження Covid-19 та 57,8 тисячі смертей від хвороби. Протягом останніх кількох тижнів у цій країні фіксують зниження темпів поширення інфекції.
Джерело: ISNA