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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Іран ввів обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Європи

Іран ввів обов’язковий двотижневий карантин для тих громадян, які прибувають з країн Європи.

Іран ввів обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Європи

Також усі, хто прибуває в Іран, зокрема з сусідніх країн, повинні здати тест на коронавірус.

Такі нововведення пов’язані із помітним погіршенням епідситуації у країнах Європи.

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На цьому тижні в Ірані продовжили обмеження на перельоти з Великої Британії через опасіння епідемії британського штаму коронавірусу.

Обмеження діють щонайменше до 18 лютого. Водночас, в самій країні вже зафіксували сім випадків захворювання.

Загалом в Ірані із початку пандемії виявлено більше 1,4 мільйона випадків зараження  Covid-19 та 57,8 тисячі смертей від хвороби. Протягом останніх кількох тижнів у цій країні фіксують зниження темпів поширення інфекції.

Джерело: ISNA

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