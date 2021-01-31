Дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну затримали під час протестів у Москві.

Незадовго до того, як ЗМІ повідомили про її затримання, Навальна опублікувала в Instagram фото з району Сокольники, де разом з іншими людьми вийшла на мітинг.

Недалеко від цього району знаходиться СІЗО Матроська тиша, де наразі перебуває затриманий на 30 діб опозиціонер Олексій Навальний.

Минулих вихідних, 23 січня, Юлію Навальну вже затримували. Вона також виходила на акцію протесту, щоб підтримати свого чоловіка.

31 січня мітинги в Росії відновилися. Люди виходять на вулиці міст і вимагають звільнити російського опозиціонера Навального з СІЗО Матроська тиша.

Силовики масово затримують мітингувальників, у деяких містах навіть застосовують газ і електрошокери.

Джерело: Дождь

Фото: Юлія Навальна