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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

У Москві затримали Юлію Навальну

Дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну затримали під час протестів у Москві.

юлія навальна

Незадовго до того, як ЗМІ повідомили про її затримання, Навальна опублікувала в Instagram фото з району Сокольники, де разом з іншими людьми вийшла на мітинг.

Недалеко від цього району знаходиться СІЗО Матроська тиша, де наразі перебуває затриманий на 30 діб опозиціонер Олексій Навальний.

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Минулих вихідних, 23 січня, Юлію Навальну вже затримували. Вона також виходила на акцію протесту, щоб підтримати свого чоловіка.

31 січня мітинги в Росії відновилися. Люди виходять на вулиці міст і вимагають звільнити російського опозиціонера Навального з СІЗО Матроська тиша.

Силовики масово затримують мітингувальників, у деяких містах навіть застосовують газ і електрошокери.

Джерело: Дождь

Фото: Юлія Навальна

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