Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную задержали во время протестов в Москве.

Незадолго до того, как СМИ сообщили о ее задержании, Навальная опубликовала в Instagram фото из района Сокольники, где вместе с другими людьми вышла на митинг.

Недалеко от этого района находится СИЗО Матросская тишина, где сейчас находится задержанный на 30 суток оппозиционер Алексей Навальный.

На прошлых выходных, 23 января, Юлию Навальную уже задерживали. Она также выходила на акцию протеста, чтобы поддержать своего мужа.

31 января митинги в России возобновились. Люди выходят на улицы городов и требуют освободить российского оппозиционера Навального из СИЗО Матросская тишина.

Силовики массово задерживают митингующих, в некоторых городах даже применяют газ и электрошокеры.

Источник: Дождь

Фото: Юлия Навальная