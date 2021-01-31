PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

В Москве задержали Юлию Навальную

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную задержали во время протестов в Москве.

юлія навальна

Незадолго до того, как СМИ сообщили о ее задержании, Навальная опубликовала в Instagram фото из района Сокольники, где вместе с другими людьми вышла на митинг.

Недалеко от этого района находится СИЗО Матросская тишина, где сейчас находится задержанный на 30 суток оппозиционер Алексей Навальный.

Читайте
Протесты в России: задержали более 1 тыс. человек, силовики применяют газ и электрошокеры

На прошлых выходных, 23 января, Юлию Навальную уже задерживали. Она также выходила на акцию протеста, чтобы поддержать своего мужа.

31 января митинги в России возобновились. Люди выходят на улицы городов и требуют освободить российского оппозиционера Навального из СИЗО Матросская тишина.

Силовики массово задерживают митингующих, в некоторых городах даже применяют газ и электрошокеры.

Источник: Дождь

Фото: Юлия Навальная

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка