Кулеба провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами під час першої телефонної розмови.

In our first call today @SecBlinken and I affirmed the importance of the Ukraine-U.S. strategic partnership. We agreed to raise the level of ambition and begin a new day in our relations. Grateful for the unfaltering U.S. support of Ukraine’s sovereignty & territorial integrity.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021