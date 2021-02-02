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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Кулеба провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами під час першої телефонної розмови.

Ентоні Блінкен

— У нашій першій розмові з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, – написав у Twitter Кулеба.

Водночас, речник Держдепартаменту США Нед Прайс додав, що Ентоні Блінкен під час розмови з Кулебою пообіцяв і надалі надавати активну економічну та військовому допомогу Україні.

— Держсекретар відзначив сильну підтримку України з боку обох партій та заявив про пріоритет, який США надає питанням суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичним прагненням України. Він пообіцяв продовжити активну економічну та військову підтримку з боку США Україні, – йдеться у повідомленні.

За словами Прайса, держсекретар підкреслив важливість збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією, реалізації верховенства закону та економічних реформ, що забезпечать квітуче майбутнє для всіх українців.

— Держсекретар та голова МЗС Кулеба також обговорили нинішні зусилля України у боротьбі з Covid-19 та досягнення дипломатичного урегулювання російської агресії на сході України та в Криму, – заявив Прайс.

Білий дім перегляне всі зловмисні дії Росії

Ентоні Блінкен під час прес-конференції зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в РФ і замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

Він також додав, що США можуть вжити у відповідь “конкретних заходів”. Окрім цього, Блінкен зауважив, що США також вивчають хакерські атаки росіян, рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових.

Джерело: U.S. Department of State

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