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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Білий дім перегляне всі зловмисні дії Росії – Блінкен

Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

ентоні блінкен

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції.

Він зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в РФ і замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

– Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим виглядає російський уряд через одну людину – пана Навального, – зауважив Блінкен.

Він також додав, що США можуть вжити у відповідь “конкретних заходів”.

Окрім цього, Блінкен зауважив, що США також вивчають хакерські атаки росіян, рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових.

Також не оминули питання втручання Російської Федерації у президентські вибори в США 2020.

26 січня Сенат Конгресу США затвердив запропоновану президентом Джозефом Байденом кандидатуру Ентоні Блінкена на пост керівника Держдепартаменту.

Детальніше про команду Байдена та яке значення вона матиме для України, читайте у нашому матеріалі.

Фото: Getty Images

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