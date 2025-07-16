Події ночі 16 липня: вибухи у Вінниці, Кривому Розі, Ізмаїлі та Харкові

З вечора вівторка і протягом ночі 16 липня Росія масовано атакувала Україну ударними безпілотниками, а по Кривому Рогу вдарила ще й балістикою.

Багато влучань по промислових підприємствах у кількох містах, де сплахнули пожежі.

Є також пострадалі, найбільше – у Вінниці.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 16 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Вінниці

Вночі РФ атакувала Вінницю та область ударними безпілотниками. Внаслідок вибухів пошкоджено об’єкти цивільної промислової інфраструктури, де спалахнули пожежі.

Наразі відомо про сімох постраждалих – усіх госпіталізовано.

На території Вінницької області також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Там, на щастя, без поранених.

Атака на Кривий Ріг

Ще на початку ночі Кривий Ріг зазнав масованого удару балістичною ракетою та 28 дронами типу Шахед.

Станом на ранок відомо, що внаслідок вибів зруйновано промислове підприємство – ніхто не загинув, оскільки всі працівники перебувалив укритті.

Проте у 17-річного хлопця поранення у черевну порожнину. Він у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

– Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація, – розповів мер міста Олександр Вілкул.

Атака дронів на Харків

Наприкінці минулої доби ворожі дрони атакували цивільне підприємство у Київському районі Харкові – на місці влучання виникла пожежа.

Загалом упродовж 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Попередньо, окупанти застосували БпЛА типу Герань-2 . Кілька з них були збиті силами ППО.

На цей момент відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків.

Вибухи в Ізмаїльському районі Одещини

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Ізмаїльському районі Одеської області зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт.

На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники намагаються загасити.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вибухи в Сумах

У Сумах вранці 16 липня російські БпЛА ударного типу поцілили по території одного з підприємств.

За даними поліції, попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби та два приватні будинки.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.

Вибухи в Києві

Цієї ночі вибухи лунали також у Києві та на підступах до столиці.

Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО по ворожому дрону.

Інформації про постраждалих чи руйнування немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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