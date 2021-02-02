ЄС запроваджує нові рекомендації щодо поїздок в умовах пандемії Covid-9

Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень пересування країнами Європи в умовах пандемії коронавірусу.

Відповідно до цих рекомендацій, новий колір, а саме темно-червоний, додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на мапах, які щотижня оновлює Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Новий колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, враховуючи нові варіанти інфекції, що викликають занепокоєння.

У ЄС зазначили, що темно-червоним кольором на мапах позначатимуться регіони, де індекс захворюваності на коронавірус за 14 днів перевищуватиме 500 активних випадків на 100 тис. населення.

Також країни ЄС мають вжити відповідних заходів, щоб не заохочувати людей до подорожей у такі регіони.

Ними повинні бути встановлені чіткі правила для осіб, які прибувають до ЄС з частин Європи, які позначені темно-червоним кольором. Зокрема, вони мають пройти тестування на коронавірус ще до прибуття, а після – пройти обов’язковий карантин або самоізоляцію.

Такі вимоги країни зможуть застосовувати за власним рішенням для приїжджих із регіонів, що позначені помаранчевим, червоним або сірим кольорами.

Вимога щодо обов’язкового тестування не поширюватиметься на працівників транспорту, мешканців прикордонних регіонів, які перетинають кордон з метою навчання, роботи чи у родинних справах.

Нові заходи спрямовані на обмеження поширення коронавірусу, особливо нових агресивних мутацій.

ЄС створює спеціальне управління

Європейський Союз створить структуру взаємодії з фармацевтичними компаніями в надзвичайних ситуаціях.

Таке рішення ухвалили на тлі збоїв у постачанні вакцин від коронавірусу. Комісія створить Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я ЄС, щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії.

Джерело: Рада ЄС