Низка сенаторів США внесла у Сенат законопроект, який передбачає санкції проти російських чиновників. Йдеться зокрема про осіб, які причетні до отруєння та ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

Ініціаторами закону стали члени Сенату Марк Рубіо, Бен Карден, Кріс Кунс, Мітт Ромні, Кріс Ван Голлен і Дік Дурбін. У документі вказано, що російські посадовці порушили міжнародне право, тому мають понести відповідальність.

Закон вимагає від РФ звіту про вбивство політика Бориса Нємцова та пояснення щодо особистих статків президента Володимира Путіна.

– Сильні лідери не повинні садити своїх супротивників, щоб зберегти владу. Ми повинні притягнути до відповідальності режим Путіна за ці дії, які є безсоромною спробою замовкнути голос російського народу, який бореться з корупцією за свободу і правду, – сказав сенатор Мітт Ромні.

Вирок Навальному

Опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня одразу після приїзду з Німеччини, де він лікувався від отруєння.

2 лютого Навального засудили до 3,5 років у колонії суворого режиму. Таке рішення обурило світову спільну, лідери країн почали вимагати звільнення політика.

Джерело: сайт сенатора Майка Рубіо