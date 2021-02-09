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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Боррель ініціює нові санкції проти Росії після поїздки в Москву

У Європейському Союзі уже в лютому обговорять санкції проти Російської Федерації. Про це повідомив Жозеп Боррель – Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки під час сесії Європарламенту. Напередодні він здійснив візит до Москви.

Жозеп Боррель

Боррель підкреслив, що зробить пропозиції щодо санкцій через порушення прав людини, їх обговорять у лютому на нараді очільників МЗС Євросоюзу, а також у березні на саміті.

Верховний представник зазначив, що російська сторона не здатна вести конструктивний діалог, однак вона залишається найбільшим сусідом ЄС, тому важливо знайти спосіб уникнення постійних конфліктів.

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Санкції США проти Росії

У США анонсували законопроект, який передбачає санкції проти Росії. Вони стосуватимуться зокрема осіб, які причетні до отруєння та ув’язнення Олексія Навального.

Санкції ініціювали сенатори двох партій.

Фото: Dreamstime

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