У Європейському Союзі уже в лютому обговорять санкції проти Російської Федерації. Про це повідомив Жозеп Боррель – Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки під час сесії Європарламенту. Напередодні він здійснив візит до Москви.

Боррель підкреслив, що зробить пропозиції щодо санкцій через порушення прав людини, їх обговорять у лютому на нараді очільників МЗС Євросоюзу, а також у березні на саміті.

Верховний представник зазначив, що російська сторона не здатна вести конструктивний діалог, однак вона залишається найбільшим сусідом ЄС, тому важливо знайти спосіб уникнення постійних конфліктів.

Санкції США проти Росії

У США анонсували законопроект, який передбачає санкції проти Росії. Вони стосуватимуться зокрема осіб, які причетні до отруєння та ув’язнення Олексія Навального.

Санкції ініціювали сенатори двох партій.