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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Попри помітний прогрес, корупція тормозить реформи в Україні – Єврокомісія

Європейська комісія вважає основою перешкодою на впровадженні реформ в Україні “широко розвинену корупцію”. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на засіданні щодо Угоди про асоціацію ЄС з Україною.

Попри помітний прогрес, корупція тормозить реформи в Україні – Єврокомісія

За словами Домбровскіса, ключові установи в Україні мають стати повністю незалежними, зокрема йдеться про Національне антикорупційне бюро.

– Протягом багатьох років бюро продемонструвало свою ефективність та дало відчутні результати. Боротьба з корупцією є ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС.

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Водночас віце-президент Єврокомісії похвалив керівництво України, підкресливши, що за останні роки Україна здійснила багато важливих реформ. Він підкреслив, що Євросоюз підтримуватиме Україну в цьому.

Також під час засідання йшлося про вакцинацію населення. Наразі в ЄС розглядають питання, як допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин.

Фінансова підтримка від Єврокомісії

У грудні Єврокомісія надала Україні €600 млн допомоги для боротьби з коронавірусом у знак підтвердження солідарності та тісних контактів. Загалом орган пожертвував €3 млрд для десяти країн.

Джерело: Європейська комісія

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