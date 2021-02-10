Європейська комісія вважає основою перешкодою на впровадженні реформ в Україні “широко розвинену корупцію”. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на засіданні щодо Угоди про асоціацію ЄС з Україною.
За словами Домбровскіса, ключові установи в Україні мають стати повністю незалежними, зокрема йдеться про Національне антикорупційне бюро.
– Протягом багатьох років бюро продемонструвало свою ефективність та дало відчутні результати. Боротьба з корупцією є ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС.
Водночас віце-президент Єврокомісії похвалив керівництво України, підкресливши, що за останні роки Україна здійснила багато важливих реформ. Він підкреслив, що Євросоюз підтримуватиме Україну в цьому.
Також під час засідання йшлося про вакцинацію населення. Наразі в ЄС розглядають питання, як допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин.
Фінансова підтримка від Єврокомісії
У грудні Єврокомісія надала Україні €600 млн допомоги для боротьби з коронавірусом у знак підтвердження солідарності та тісних контактів. Загалом орган пожертвував €3 млрд для десяти країн.
Джерело: Європейська комісія