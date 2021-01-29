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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський попросив Єврокомісію про допомогу з вакциною від Covid-19

Протягом 2021 року країни Європейського Союзу і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини від коронавірусу.

зеленськи і фон дер ляєн

Про це під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас глава держави зазначив, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення критично необхідної кількості українців. Тому він попросив, щоб Єврокомісія активніше залучала Україну до переговорів з виробниками вакцини.

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Також Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні у грудні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн.  Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – ще €600 млн.

Крім того, сторони обговорили антикорупційні реформи та підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною.

Вакцинація в Україні

За словами Володимира Зеленського, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у лютому.

Очікується, що незабаром країна отримає перший мільйон доз препарату від провідної міжнародної компанії.

Ще 200 тис. повинно надійти від COVAX в рамках першого етапу постачання.

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