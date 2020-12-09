Єврокомісія надала Україні €600 млн кредиту

Єврокомісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні €600 млн у рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з коронавірусом. Загальний пакет виплат становить €3 млрд для десяти країн.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що Україна, як і раніше, посідає важливе місце у європейському порядку денному.

– Це наша сусідня країна. Ми прихильні пропонувати політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо у час кризи пандемії коронавірусу та подолання соціальних та економічних наслідків, – сказав Домбровскіс.

Окрім того він також нагадав, що це – перший транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн, який підтверджує солідарність ЄС із Україною та тісне співробітництво.

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Також віце-президент Єврокомісії побажав Україні у 2021 році виконати свою програму реформ, щоб покращити рівень життя, та продовжити боротьбу з корупцією, яка наблизить країну до ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив слова вдячності та наголосив, що це зміцнить макрофінансову стабільність.

#Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні @VDombrovskis та @EU_Commission за черговий транш у сумі €600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність ???????? у складні часи пандемії #COVID19.#РазомСильніші ???????????????? pic.twitter.com/06b5xxc015 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 9, 2020

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги.

– Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ, – відзначив Зеленський.

Фінансова допомога Україні

Німеччина виділить €1 млн на підтримку реформ в Україні.

Постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення коштів Україні в межах Плану дій Ради Європи.