США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи

Нинішня адміністрація США висловила підтримку українській ініціативі Кримська платформа та закликала інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

З відповідною заявою виступив на засіданні Ради Безпеки ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер.

– Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації, – заявив представник чинної адміністрації США.

Водночас він звернув увагу, що російська окупаційна влада в Криму посилила переслідування будь-якої форми інакомислення.

Також представник США закликав Російську Федерацію звільнити українських політичних в’язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2021 року. Захід проходитиме з нагоди 30-річчя незалежності України.

У рамках саміту необхідно ухвалити низку рішень, які сприятимуть деокупації півострова.