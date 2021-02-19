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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

США готують нові санкції проти Північного потоку-2 – Bloomberg

Представники влади США готують доповідь про нові санкції проти проекту російського газопроводу Північний потік-2.

Санкції проти РФ

Документ планують опублікувати вже у п’ятницю, 19 лютого.

Згідно з інформацією, яку надало Bloomberg джерело, нові обмеження можуть торкнутися невеликої кількості організацій, пов’язаних з Росією.

Водночас проти німецьких компаній санкції запроваджуватися не будуть.

Санкції проти Північного потоку-2

У лютому ЗМІ інформували, що президент США Джо Байден розглядає запровадження нових санкцій проти Кремля, їхня мета – зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

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Цей проект – невдала угода для Європи, озвучила позицію очільника держави прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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