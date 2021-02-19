Представники влади США готують доповідь про нові санкції проти проекту російського газопроводу Північний потік-2.
Документ планують опублікувати вже у п’ятницю, 19 лютого.
Згідно з інформацією, яку надало Bloomberg джерело, нові обмеження можуть торкнутися невеликої кількості організацій, пов’язаних з Росією.
Водночас проти німецьких компаній санкції запроваджуватися не будуть.
Санкції проти Північного потоку-2
У лютому ЗМІ інформували, що президент США Джо Байден розглядає запровадження нових санкцій проти Кремля, їхня мета – зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.
Цей проект – невдала угода для Європи, озвучила позицію очільника держави прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.