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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Нідерланди з березня послаблять карантин: які обмеження скасують

У Нідерландах з березня почнуть послаблювати карантин. Зокрема з 1 березня відновлять роботу освітні заклади. Однак комендантську годину поки не скасовують, як і масковий режим.

Коронавірус

З 3 березня у Нідерландах дозволили відкрити роздрібні магазини. Однак вони зможуть приймати клієнтів лише за умови попереднього запису – мінімум за чотири години до візиту.

До роботи повернуться автошколи, манікюрні майстри, перукарі. Мешканці країни до 27 років зможуть займатися на спортивних майданчиках просто неба.

Розважальні заклади, кафе та ресторани залишаються зачиненими.

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У Британії можуть скасувати карантин вже влітку

У Британії планують повністю скасувати карантин у червні. Влада запровадила послаблення обмежень у чотири етапи. З середини червня планують скасувати усі карантинні правила.

Детальніше про карантин у Британії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Telegraph

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