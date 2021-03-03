Американський бізнесмен, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск хоче створити нове місто у Техасі. Населений пункт називатиметься Старбейз (Starbase).
Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Twitter.
Однак підприємець не уточнив жодних додаткових деталей. Відомо лише, що за площею місто буде значно більшим села Бока-Чіка, де розташований космодром SpaceX.
Також у Старбейз будуть добре ставитися до собак.
Наприкінці 2020 року Ілон Маск покинув Каліфорнію та переїхав до Техасу.
Creating the city of Starbase, Texas
— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021
Інтернет-покриття Starlink
Останнім часом Ілон Маск виводить на орбіту супутники для створення інтернет-мережі Starlink.
В Україні це покриття з’явиться не раніше 2022 року.
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Джерело: Elon Musk