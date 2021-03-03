Американський бізнесмен, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск хоче створити нове місто у Техасі. Населений пункт називатиметься Старбейз (Starbase).

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Twitter.

Однак підприємець не уточнив жодних додаткових деталей. Відомо лише, що за площею місто буде значно більшим села Бока-Чіка, де розташований космодром SpaceX.

Також у Старбейз будуть добре ставитися до собак.

Наприкінці 2020 року Ілон Маск покинув Каліфорнію та переїхав до Техасу.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Інтернет-покриття Starlink

Останнім часом Ілон Маск виводить на орбіту супутники для створення інтернет-мережі Starlink.

В Україні це покриття з’явиться не раніше 2022 року.

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Джерело: Elon Musk