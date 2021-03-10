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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Блінкен готовий обговорити санкції проти Північного потоку-2 з конгресменами

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий продовжити обговорення з конгресменами можливих нових санкцій щодо газопроводу Північний потік-2.

Ентоні Блінкен

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

10 березня Ентоні Блінкен візьме участь в засіданні Комітету з закордонних справ в Палаті представників, де йому належить обговорення широкого кола питань.

– Президент Байден назвав це (Північний потік-2, – Ред.) поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їхнє розуміння питання і зворотний зв’язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося, – запевнив Прайс.

Офіційний представник Держдепартаменту нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити прокладку газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні.

Прайс підкреслив, що адміністрація Байдена як і раніше прагне перешкоджати завершенню будівництва Північного потоку-2.

Детальніше про те, чому для України невигідний Північний потік-2 і як Америка може вплинути на його будівництво, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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