США і ЄС оголосили про спільну боротьбу зі змінами клімату

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс та спецпредставник президента США Джон Керрі підтвердили намір активно співпрацювати у боротьбі з кліматичними змінами.

Про це вони повідомили у заяві для преси після зустрічі у Брюсселі.

– Ми будемо працювати пліч-о-пліч, щоб досягти успіху, аби переконати інших світових гравців робити правильні речі. Я абсолютно впевнений, що США та Європа, працюючи разом, можуть зрушити гори та передати дітям й онукам той клімат і той світ, у яких можна жити, – наголосив Тіммерманс.

Спецпредставник президента США зазначив, що Джо Байден дуже чітко включив боротьбу зі змінами клімату до найважливіших питань, які має намір вирішувати уряд.

За його словами, наразі світ стикається з надзвичайною кризою, ознаки якої зростають щороку. А США та ЄС спільно можуть відновити економіки, які вироблятимуть нову продукцію на основі новітніх технологій.

Окрім того Джон Керрі повідомив, що для США і Європи важливо об’єднатися, адже жодна країна не може самотужки здолати кліматичну кризу. Задля цього необхідні зусилля не лише держав і урядів, вони мають охопити широке громадянське суспільство та приватний сектор.

Він висловив переконання, що сучасний технологічний розвиток дає змогу виконати цю роботу, тож наступне десятиліття має стати періодом дій у розв’язанні проблеми кліматичних змін.

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