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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

ЄС може оштрафувати Британію за систематичне забруднення повітря

Велику Британію можуть оштрафувати за систематичне та наполегливе порушення закону про забруднення повітря.

Велика Британія

Про це повідомив Європейський суд у своєму першому рішенні проти Великої Британії після Brexit.

Країна може зіткнутись зі штрафом за недотримання рівнів діоксиду азоту, пов’язаних з рухом важких транспортних засобів.

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Європейський суд зазначив, що Сполучене Королівство не вжило заходів для мінімізації порушень забруднення.

 – Було встановлено, що рівні в 16 областях, включаючи Великий Лондон та Великий Манчестер, систематично перевищували цільові показники якості повітря ЄС, встановлені 2008 року, – повідомили у суді.

Автомобільний транспорт є одним з головних джерел викидів діоксиду азоту, а міські райони Великої Британії найбільше страждають від негативних наслідків для здоров’я від тривалого впливу азоту. Минулого року розслідування показало, що забруднення повітря сприяло смерті Елли Кіссі-Дебре, лондонської школярки, яка страждала від важкої астми.

Забруднення повітря

У лютому Київ увійшов до топ-10 рейтингу Iqair за рівнем забрудненості повітря, столиця перебувала на 10-му місці.

Індекс забрудненості міста складав 152 за норми до 50. Такий рівень класифікується як дуже шкідливий.

Джерело: The Telegraph

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