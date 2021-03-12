Більшість жителів США отримають грошову допомогу через пандемію коронавірусу. Сума виплат на одну людину складе $1,4 тис. Відповідний пакет документів 11 березня підписав президент США Джо Байден.

Антикризовий пакет Байдена передбачає виділення $1,9 трлн на подолання кризи, що стала наслідком пандемії. Кошти будуть спрямовані на виготовлення та поширення вакцини, купівлю тестів на Covid-19, підготовку навчальних закладів до відкриття.

Матеріальну допомогу отримають безробітні, підприємці, а також багатодітні сім’ї. Наприклад, родини, у яких є двоє дітей, а річний дохід складає блиько $100 тис., зможуть отримати близько $5,6 тис.

По $1,4 тис. держава виділить громадянам, які сплачують податки. Виплати планують розпочати уже у березні.

Наприкінці лютого антикризовий пакет Джо Байдена підтримав Сенат США. Окрім виділення матеріальної допомоги, він також передбачає створення нових робочих місць.

Проект підтримали майже всі представники демократичної партії, республіканці були проти через великі суми коштів. На їхню думку, вони підуть не на підтримку економіки.