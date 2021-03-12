Польща запроваджує локдаун у Варшаві та ще двох воєводствах через стрімке поширення коронавірусу.

Окрім столиці, жорсткі обмеження діятимуть у Любуському та Мазовецькому воєводствах, повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський.

Він також зазначив, що найгірша ситуація наразі спостерігається у Вармінсько-Мазурському та Поморському воєводствах, там вже діє суворий карантин.

Обмеження діятимуть з 15 до 28 березня. Забороняють роботу фітнес-клубів, спортзалів, саун, соляріїв, казино, готелів, басейнів, гірськолижних курортів та інших розважальних закладів.

У ТРЦ дозволять працювати продовольчим магазинам, аптекам, кіоскам з пресою, книгарням, зоомагазинам, оптикам, пральням та банківським відділенням.

Останнім часом поширення коронавірусу в Польщі набуває загрозливого характеру, 11 березня в країні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження Covid-19.

Коронавірус в Польщі

У Польщі хворих на коронавірус виявлятимуть собаки, навчені кінологами Державної податкової служби.

Службові пси виявлятимуть інфікованих за запахом.

Джерело: RMF 24