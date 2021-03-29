PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Росія відчує ціну і наслідки за її зловмисні дії проти США – Блінкен

Повний деталізований звіт щодо зловмисної діяльності Росії як проти США, так і проти союзників та партнерів у Європі, перебуває на стадії завершення.

Росія відчує ціну і наслідки за її зловмисні дії проти США – Блінкен

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю.

– Ми перебуваємо на стадії завершення огляду щодо кібератаки на нас (російських хакерів, – Ред.) через програмне забезпечення SolarWinds, втручання (Росії, – Ред.) у вибори, використання нею хімічної зброї з метою вбивства Олексія Навального – ми вже заявляли й реагували щодо цього, а також щодо винагород за атаки проти сил США в Афганістані, – зазначив Блінкен.

За словами держсекретаря, між західними союзниками є спільне розуміння того, що вони не мають ілюзій щодо дій Москви, і щодо притягнення Кремля до відповідальності.

Блінкен уточнив, що наразі уряд перебуває на стадії консультацій на тему санкцій з країнами НАТО.

Санкції против Північного потоку-2

США донесли до влади Німеччини свою позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік-2. Якщо будівництво не зупинять, то санкції посилять.

Ентоні Блінкен заявив, що під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом у Брюсселі йому було важливо сказати, що США розглядають трубопровід як погану угоду.

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка