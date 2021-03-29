Росія відчує ціну і наслідки за її зловмисні дії проти США – Блінкен

Повний деталізований звіт щодо зловмисної діяльності Росії як проти США, так і проти союзників та партнерів у Європі, перебуває на стадії завершення.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю.

– Ми перебуваємо на стадії завершення огляду щодо кібератаки на нас (російських хакерів, – Ред.) через програмне забезпечення SolarWinds, втручання (Росії, – Ред.) у вибори, використання нею хімічної зброї з метою вбивства Олексія Навального – ми вже заявляли й реагували щодо цього, а також щодо винагород за атаки проти сил США в Афганістані, – зазначив Блінкен.

За словами держсекретаря, між західними союзниками є спільне розуміння того, що вони не мають ілюзій щодо дій Москви, і щодо притягнення Кремля до відповідальності.

Блінкен уточнив, що наразі уряд перебуває на стадії консультацій на тему санкцій з країнами НАТО.

Санкції против Північного потоку-2

США донесли до влади Німеччини свою позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік-2. Якщо будівництво не зупинять, то санкції посилять.

Ентоні Блінкен заявив, що під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом у Брюсселі йому було важливо сказати, що США розглядають трубопровід як погану угоду.