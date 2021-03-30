У 45-го президента США Дональда Трампа з’явився новий особистий сайт. Онлайн-платформа призначена для спілкування з його прихильниками.

В описі ресурсу 45office.com зазначається, що офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації екс-президента, одночасно просуваючи програму Америка перш за все.

На сайті наразі доступні три сторінки. Одна присвячена біографіям Дональда і Меланії Трамп та їхнім досягненням на посаді президента і першої леді Штатів.

Головна сторінка пропонує американцям поділитися своїми думками з Трампом. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму з особистими контактними даними.

Також окремо передбачена можливість запросити колишнє президентське подружжя на публічний захід чи замовити у них вітання з будь-якого приводу.

Третя сторінка призначена для запитів від ЗМІ.

Блокування Трампа в соцмережах

Колишній президент США Дональд Трамп не був згоден зі своєю поразкою на виборах очільника держави у листопаді 2020-го. Через це він закликав людей вийти на акції протесту у Вашингтоні.

Мітинги 6 січня 2021-го закінчилися штурмом Капітолія та смертями людей. Після цього акаунти Трампа у соціальних мережах заблокували.

Вже 21 березня його радник Джейсон Міллер повідомив, що Трамп планує повернутися до соцмереж, створивши власну платформу.