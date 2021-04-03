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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У США уламок ракети компанії SpaceX впав на ферму

У штаті Вашингтон (США) на території однієї з місцевих ферм виявили уламок ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

уламок ракети

Його знайшов власник ділянки і звернувся до поліції. Шматок ракети був розміром з боксерську грушу, під час падіння він залишив слід на землі.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Водночас у компанії SpaceX підтвердили поліції, що уламок, мабуть, дійсно належить їм.

Вони направили своїх співробітників за ним.

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У березні відбулося чергове доправлення механізмів.

Детальніше про діяльність компанії SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Verge, Grant County Sheriff’s Office

Фото: Grant County Sheriff’s Office

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