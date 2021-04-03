У штаті Вашингтон (США) на території однієї з місцевих ферм виявили уламок ракети Falcon 9 компанії SpaceX.
Його знайшов власник ділянки і звернувся до поліції. Шматок ракети був розміром з боксерську грушу, під час падіння він залишив слід на землі.
Унаслідок події ніхто не постраждав.
Водночас у компанії SpaceX підтвердили поліції, що уламок, мабуть, дійсно належить їм.
Вони направили своїх співробітників за ним.
Запуск супутників SpaceX
Американська компанія SpaceX продовжує виводити на орбіту власні супутники.
У березні відбулося чергове доправлення механізмів.
Детальніше про діяльність компанії SpaceX читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The Verge, Grant County Sheriff’s Office