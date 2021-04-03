У штаті Вашингтон (США) на території однієї з місцевих ферм виявили уламок ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Його знайшов власник ділянки і звернувся до поліції. Шматок ракети був розміром з боксерську грушу, під час падіння він залишив слід на землі.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Водночас у компанії SpaceX підтвердили поліції, що уламок, мабуть, дійсно належить їм.

Вони направили своїх співробітників за ним.

Запуск супутників SpaceX

Американська компанія SpaceX продовжує виводити на орбіту власні супутники.

У березні відбулося чергове доправлення механізмів.

Детальніше про діяльність компанії SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Verge, Grant County Sheriff’s Office

Фото: Grant County Sheriff’s Office