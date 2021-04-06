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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Через Covid-19 Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх

Влада Північної Кореї заявила, що відмовляється від участі в Олімпійських іграх, які мають відбутися у столиці Японії Токіо.

Олімпійські ігри

Вони ухвалили таке рішення через пандемію коронавірусу.

Так країна хоче захистити своїх спортсменів від світової кризи системи охорони здоров’я, яку спровокував коронавірус.

Водночас представників Південної Кореї засмутило таке рішення країни-сусіда.

Вони сподівалися, що Олімпійські ігри у Токіо можуть надати двом сторонам можливість поліпшити відносини.

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Олімпійські ігри

Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу у березні минулого року у Японії ухвалили рішення перенести змагання на 2021 рік.

Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня.

Детальніше про проведення Олімпійських ігор 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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