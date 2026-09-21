Із серпня російські війська рідше застосовують балістичні ракети проти України, водночас збільшуючи використання реактивних безпілотників.

Про зміну характеру російських повітряних атак та можливі причини цього пише Bloomberg.

РФ може накопичувати балістичні ракети перед зимою

За даними Bloomberg, із серпня російські війська помітно скоротили використання балістичних ракет під час атак на Україну. Натомість дедалі більшу роль у повітряних ударах відіграють реактивні безпілотники.

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Така зміна не обов’язково свідчить про зменшення ракетної загрози. Видання припускає, що Росія може зберігати частину запасів балістичних ракет для їхнього подальшого масованого застосування.

Однією з можливих цілей таких ударів узимку можуть стати об’єкти української енергетики. Балістичні ракети здатні завдавати значних пошкоджень інфраструктурі, а їхнє перехоплення залишається складним завданням для протиповітряної оборони.

Особливе значення для України в цьому контексті мають системи Patriot та запас ракет-перехоплювачів до них. Bloomberg звертає увагу на їхню нестачу, тоді як саме Patriot є одним із ключових засобів протидії російським балістичним ракетам. Проблема обмежених запасів таких перехоплювачів порушувалася й раніше.

Тож нинішнє скорочення кількості балістичних ударів Bloomberg розглядає як можливу підготовку Росії до нового етапу атак у холодний період, коли навантаження на українську енергосистему зростає.

Водночас Росія працює над збільшенням власних можливостей для виробництва безпілотників. Як раніше писали Факти ICTV з посиланням на Politico, Росатом розширює завод Алабуга-Волокно в Татарстані.

Нові потужності мають забезпечити додаткове виробництво до 500 тонн вуглецевого волокна на рік. За оцінкою експерта з озброєнь Девіда Олбрайта, такого обсягу матеріалу може вистачити приблизно для 28 тис. додаткових ударних дронів Shahed/Герань щороку.

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