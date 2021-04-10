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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Землетрус у Румунії зачепив Одеську область в Україні

У сейсмічно активній зоні Вранча на території Румунії 9 квітня о 21.36 зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, що поширився на територію України.

Землетрус

Підземні поштовхи відчувалися у Ренійському, Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, проте без негативних наслідків.

ДСНС не отримувала від громадян жодних звернень щодо землетрусу.

За даними Національного інституту фізики Землі в Румунії, осередок землетрусу знаходився на глибині 77 км.

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Востаннє землетрус на території України був у січні. У Львівській області 11 січня зафіксували підземні поштовхи магнітудою близько 1,9.

На сейсмічної станції Карпатського регіону сказали, що підземний поштовх не мав негативних наслідків, оскільки не відчувався на поверхні.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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