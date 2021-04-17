PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Оголена жінка спробувала зірвати похоронну церемонію принца Філіпа

У Великій Британії оголена жінка намагалася зірвати церемонію поховання принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети ІІ.

Оголена жінка спробувала зірвати похоронну церемонію принца Філіпа

Інцидент стався відразу після хвилини мовчання. Жінка вибігла на дорогу з криками Врятуйте планету.

Протестувальницю топлес заарештували біля воріт Віндзорського замку, коли вона намагалася вилізти на статую королеви Вікторії.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися порядку. Особа затриманої жінки встановлюється.

Чи загрожує їй відповідальність за спробу зірвати церемонію поховання принца Філіпа, не повідомляється.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка