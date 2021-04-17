У Великій Британії оголена жінка намагалася зірвати церемонію поховання принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети ІІ.

Інцидент стався відразу після хвилини мовчання. Жінка вибігла на дорогу з криками Врятуйте планету.

Протестувальницю топлес заарештували біля воріт Віндзорського замку, коли вона намагалася вилізти на статую королеви Вікторії.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися порядку. Особа затриманої жінки встановлюється.

Чи загрожує їй відповідальність за спробу зірвати церемонію поховання принца Філіпа, не повідомляється.