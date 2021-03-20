В Румунії на телеведучу напала оголена жінка – момент потрапив на відео

На телеведучу румунського каналу Antena 1 Міреллу Вайду під час прямого ефіру накинулася оголена жінка.

Під час виступу Вайди роздягнена невідома жінка, прориваючись крізь охорону, вибігла на знімальний майданчик і жбурнула в телеведучу великий камінь.

На щастя, охорона спрацювала миттєво і Мірелла Вайда не постраждала.

Після того, як відео нападу нападу на телеведучу в Румунії з’явилося на YouTube, керівництво телеканалу прокоментувало ситуацію.

Так, було встановлено, що неадекватна жінка з цеглою в руці увійшла до студії через незачинені задні двері.

Охорона затримала нападницю і передали її в руки поліції та медиків. Розслідування у справі нападу на телеведучу триває.

Ведуча CNN розплакалася в прямому ефірі

На початку січня американська кореспондентка Сара Сіднер розплакалася під час прямого включення біля клініки з хворими на коронавірус у Лос-Анджелесі.

Перебуваючи на зв’язку із телеканалом CNN, журналістка повідомляла про зростання летальних випадків Covid-19.

На моменті розповіді про родини, які через коронавірус втратили рідних, Сара Сіднер на мить замовкла, затамувала подих, а з її очей покотилися сльози.