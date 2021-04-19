Західні країни не дозволять проведення нових військових операцій на території України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

– …США, Європа, усі ми маємо бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, – заявив Еммануель Макрон під час інтерв’ю одному з видань.

Водночас, за його словами, нині західним країнам необхідно знайти спосіб досягти довіри у цьому питанні.

– Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україні було скоєно вторгнення, це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету щодо Росії. І я думаю, що коли ми проводимо червоні лінії, ми маємо досягати поваги до них, – додав він.

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Візит Зеленського до Франції

16 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Францію.

Там він зустрівся з Еммануелем Макроном, однією з тем розмови було загострення ситуації на Донбасі.

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Джерело: CBS News