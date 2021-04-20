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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

РФ наращивает войска в Крыму — СМИ показали дополнительные истребители

Истребители Су-30 и Су-35

Россия перебросила дополнительную авиацию на оккупированный Крым. Речь идет об истребителях Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

Спутниковые снимки сделала компания Maxar Technologies в период с 27 марта по 16 апреля. Снимки спутника опубликовали журналисты из The Wall Street Journal.

Согласно им, РФ разместила в Крыму истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

Истребителей Су-30, изображенных на фото от 16 апреля, в конце марта на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​РФ в Саках еще не было.

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Сейчас Россия разместила на оккупированном полуострове воздушно-десантные войска, механизированные и бронетанковые части, боевые вертолеты, средства радиоэлектронной борьбы и военный госпиталь.

Корабли РФ в Черном море

Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Суда осуществляют операцию якобы для военных учений.

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