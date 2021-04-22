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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У США підтримали законопроект про щорічну військову допомогу Україні в $300 млн

Сенат США

У Сенаті США ухвалили законопроект, який збільшує щорічну військову допомогу Україні в $300 млн. Також докомент передбачає постачання летальної зброї.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, Комітет із закордонних справах Сенату США одноголосно ухвалив двопартійний проект закону щодо партнерства з Україною у сфері безпеки.

– Цей законопроект є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні і в окупованому Криму, – заявила дипломат.

Вона зазначила, що наразі Україна очікує швидке ухвалення цього документу американським Конгресом.

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Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав ухвалений США законопроект про таку військову допомогу.

Він зазначив, що Штати – це надійний друг і союзник української держави.

Також у Держдепартаменті США заявили, що на тлі агресії РФ біля східних кордонів України Штати продовжать надавати допомогу в сфері безпеки.

У відомстві зазначили, що з 2014 року країна виділила понад $2 млрд допомоги для України.

Джерело: Оксана Маркарова

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