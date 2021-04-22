У США підтримали законопроект про щорічну військову допомогу Україні в $300 млн

У Сенаті США ухвалили законопроект, який збільшує щорічну військову допомогу Україні в $300 млн. Також докомент передбачає постачання летальної зброї.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, Комітет із закордонних справах Сенату США одноголосно ухвалив двопартійний проект закону щодо партнерства з Україною у сфері безпеки.

– Цей законопроект є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні і в окупованому Криму, – заявила дипломат.

Вона зазначила, що наразі Україна очікує швидке ухвалення цього документу американським Конгресом.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав ухвалений США законопроект про таку військову допомогу.

Він зазначив, що Штати – це надійний друг і союзник української держави.

Вітаю одностайне схвалення Комітетом у закордонних справах Сенату США законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, що збільшує щорічну військову допомогу до $300 млн, включно з летальною зброєю. США — надійний друг і союзник. Очікуємо швидке ухвалення документу в Конгресі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2021

Також у Держдепартаменті США заявили, що на тлі агресії РФ біля східних кордонів України Штати продовжать надавати допомогу в сфері безпеки.

У відомстві зазначили, що з 2014 року країна виділила понад $2 млрд допомоги для України.

Джерело: Оксана Маркарова