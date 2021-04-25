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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У Швеції відвід військ РФ від кордону з Україною вважають димовою завісою

військові Росія, війська Росія

Відведення Росією військ від українського кордону є димовою завісою. У цьому переконаний міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Міністр оборони Швеції наголошує на тому, що РФ залишила після військових навчань військові ресурси, яких раніше там не було, – своєрідне замасковане підкріплення.

– Росія фактично залишає на місцях обладнання, яке можна швидко використати в майбутньому конфлікті з Україною. Це дає змогу Росії підвищувати та знижувати напруження залежно від її інтересів, – говорить він.

Відповідальність за ескалацію Петер Хультквіст покладає на Росія.

Відведення військ РФ від кордону з Україною

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія відведе війська Південного і Західного військових округів від кордону з Україною 23 квітня.

За його словами, він ухвалив рішення завершити перевірні заходи, “оскільки всі поставлені цілі досягнуті”.

Детальніше про відведення військ РФ від кордону з Україною читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: SVT

Фото: Depositphotos

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