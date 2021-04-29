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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Вакцинація і робочі місця: Байден розповів про 100 днів на посаді президента США

Джо Байден - 46 президент США

Президент США Джо Байден звернувся до громадян США з нагоди перебуванням на посаді очільника держави протягом 100 днів.

Під час виступу він згадав про головні досягнення своєї адміністрації за цей період, з-поміж яких – проведення вакцинальної кампанії у країні і кроки щодо боротьби зі змінами клімату.

– Коли я приймав присягу, лише 1% літніх мешканців США пройшли повну вакцинацію. Через 100 днів – майже 70% пенсіонерів повністю захищено від коронавірусу. Понад половина дорослих мешканців США зробили хоча б один укол вакцини, – зазначив Джо Байден.

Також він згадав про відновлення економіки країни і створення робочих місць.

– За оцінкою Міжнародного валютного фонду, цьогоріч наша економіка зросте на понад 6%. Це будуть найвищі темпи економічного зростання у цій країні майже за чотири десятиліття, – додав президент.

Крім того, Байден нагадав про проведення кліматичного саміту, що важливо у контексті збереження навколишнього середовища.

Під час виступу він визначив вектори міжнародної політики, зокрема щодо відносин з Китаєм, РФ, Північною Кореєю та Іраном. Байден буде залучати союзників до боротьби із загрозами Ірану та Північної Кореї, а також реагувати на агресію РФ.

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США не прагнуть до ескалації, але РФ несе відповідальність за агресію - Байден

Боротьба з агресією РФ

У своєму зверненні президент США зазначив, що Вашингтон не прагне до ескалації у відносинах з Москвою.

Однак Кремль нестиме відповідальність за агресивні дії.

Більше новин про діяльність Джо Байдена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Getty Images

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