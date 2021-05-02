Байден таємно зустрівся з очільником Моссада: обговорювали Іран

Президент США Джо Байден обговорив іранську проблему на таємній зустрічі з очільником ізраїльського розвідувального агентства Моссад Йосі Коеном.

Про переговори, що відбулися 30 квітня, стало відомо лише зараз.

За даними джерела, близького до Білого дому, діалог відбувся під час робочого візиту Йосі Коена в Вашингтон.

Зазначається, що від початку проведення зустрічі не планувалося, тому її довелося організовувати дуже швидко.

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В цей же день президент США також провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, проте невідомо, відбулася розмова до його зустрічі з Коеном, чи вже після.

Адміністрація президента США інформацію про таємну зустріч поки не коментує.

Байден попередив Росію про наслідки через агресію

Кілька днів тому Джо Байден попередив керівництво Кремля про наслідки, які понесе Росія в разі агресивних дій.

Американський лідер зазначив, що не прагне ескалації конфлікту з РФ.

Він нагадав, що Вашингтон вже дзеркально відповів Росії на втручання в американські вибори та кібератаки проти американських держустанов і компаній.

Джерело: Axios