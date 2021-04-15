Через дії РФ Байден оголосив режим надзвичайної ситуації нацбезпеки США

Президент Джо Байден підписав указ про надзвичайну ситуацію в сфері національної безпеки США.

Причиною стали “загрозливі дії” Російської Федерації.

Окрім нацбезпеки, в документі також згадується економічний та зовнішньополітичний фактор.

Головні тези указу Байдена

Новий пакет санкцій. До списку потрапили 32 юридичні і фізичні особи, які пов’язані з офіційною Москвою і фактами втручання у вибори президента США. Кримське питання. Також під санкціями опинилися 8 фізичних і юридичних осіб, що пов’язані з окупацією півострова. Висилка дипломатів. Згідно з указом, Вашингтон мають покинути десять російських диппрацівників. Заборона фінансовим установам США прямої покупки російських боргових цінних паперів. Йдеться про Центральний банк, Мінфін та Фонд нацдобробуту РФ.

У Білому домі запевнили, що влада США продовжить вживати усіх необхідних заходів, аби притягнути владу РФ до відповідальності за порушення суверенітету держав та міжнародного права.