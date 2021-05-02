За однаковим сценарієм: Bellingcat повідомила про причетність ГРУ до вибухів на складах ЗСУ

Організаторами вибухів на військових складах боєприпасів в Україні в період з 2014 по 2015 рік могли виступати оперативники ГРУ Росії.

Як розповів розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев, про це свідчить навіть проста логіка.

– Якщо ГРУ здійснювало аналогічні дії в країнах ЄС, з якими Кремль знаходиться в стані холодної війни, чи є шанс, що вони не робили цього в Україні, з якою РФ веде гарячу війну, а її спецслужби мають там агенту мережу? Висновок тільки один: так, вони до цього причетні, – заявив Христо Грозев.

Про причетність російської військової розвідки до вибухів в Україні також свідчить методика мінування армійських складів у Чехії та Болгарії.

За словами розслідувача Bellingcat, оперативники російських спецслужб діють за однаковим сценарієм, який раз у раз повторюють.

У кожному з випадків росіяни привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричним живленням, аби мати можливість віддалено активувати бомбу з мобільного.

Крім того, диверсанти ГРУ провокували на складах пожежу, під час якого приводили в дію вибуховий пристрій.

Таким чином росіяни намагалися замаскувати свої дії, видавши їх за нещасний випадок.

Глобальна спецоперація ГРУ РФ проти України

Минулого тижня група Bellingcat встановила, що ГРУ РФ організувало вибухи на чеських військових складах під селищем Врбетіце в рамках глобальної спецоперації проти України.

Згідно з результатами розслідування, операцію було затверджено одразу після початку російського вторгнення на Донбас.

За задумом керівництва ГРУ, серія вибухів на військових складах різних країн, а також вбивство болгарського торгівця зброєю Еміліана Гебрева мало підірвати обороноздатність ЗСУ.