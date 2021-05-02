По одному сценарию: Bellingcat сообщила о причастности ГРУ к взрывам на складах ВСУ

Организаторами взрывов на военных складах боеприпасов в Украине в период с 2014 по 2015 год могли выступать оперативники ГРУ России.

Как рассказал расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, к такому выводу можно прийти чисто логически.

— Если ГРУ совершало такие же действия в странах ЕС, с которыми Кремль находится в состоянии холодной войны, есть ли шанс, что они не делали этого в Украине, с которой РФ ведет гарячую войну, а ее спецслужбы владеют агентурной сетью? Вывод только один: да, они к этому причастны, — заявил Христо Грозев.

О причастности российской военной разведки к взрывам в Украине также свидетельствует методика минирования армейских складов в Чехии и Болгарии.

По словам расследователя Bellingcat, оперативники российских спецслужб действуют по одному и тому же сценарию, который повторяют из раза в раз.

В каждом из случаев россияне привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой, чтобы иметь возможность удаленной активации бомбы с мобильного.

При этом диверсанты ГРУ провоцировали на складах пожар, во время которого приводили в действие взрывное устройство.

Таким образом россияне пытались замаскировать свои действия, выдав их за несчастный случай.

Глобальная спецоперация ГРУ РФ против Украины

На прошлой неделе расследователи Bellingcat установили, что ГРУ РФ организовало взрывы на чешских военных складах под поселком Врбетице в рамках глобальной спецоперации против Украины.

Согласно результатам расследования, операция была утверждена вскоре после начала российского вторжения на Донбасс.

По замыслу руководства ГРУ, серия взрывов на военных складах разных стран, а также убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева должно было подорвать обороноспособность Вооруженных сил Украины.