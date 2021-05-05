Наглядова рада Facebook залишила заблокованими акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Водночас у раді зазначили, що правила соціальної мережі не дозволяють довільно встановлювати довічне блокування та рекомендували розглянути це питання.

— Рада наполягає на тому, щоб Facebook переглянув це питання, щоб визначити і обґрунтувати пропорційну відповідь, яка відповідає правилам, що застосовуються до інших користувачів платформи, – йдеться в рішенні.

Водночас рада підтримала рішення Facebook від 7 січня 2021 року про обмежений доступ Дональду Трампу щодо розміщення контенту у своїх акаунтах.

Facebook рекомендується у шестимісячний термін знову переглянути справу про блокування акаунтів Трампа. У випадку ухвалення рішення про їхнє відновлення, це повинно бути зроблено згідно з правилами, що застосовуються до решти користувачів.

У самій компанії зазначили, що акаунти Трампа залишатимуться заблокованими, поки у Facebook не розглянуть рішення щодо їхньої подальшої долі згідно з рекомендаціями наглядової ради.

— Наглядова рада не вимагає негайно відновити акаунти Трампа, а також не визначила тривалість штрафних заходів. Натомість вона розкритикувала процедуру блокування, назвавши її “невизначеною та такою, що не спирається на стандарти”. Ми вивчимо рішення ради та визначимо дії. Поки акаунти Трампа залишаться заблокованими, – йдеться у заяві Facebook.

Компанія Facebook заблокувала акаунти Дональда Трампа після безладів у Вашингтоні 6 січня. Спершу термін блокування мав закінчитися у день повноважень Трампа 20 січня, але його продовжили.

Більше новин про Дональда Трампа читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Oversight Board